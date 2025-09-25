Хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет в России 20 ноября

Психологический хоррор "Сущность" в главной роли с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет в широкий прокат 20 ноября. Также появился локализованный постер фильма.

© Российская Газета

По сюжету, основанному на романе Макса Портера "Горе - это штука с перьями" (Grief Is the Thing with Feathers), овдовевший талантливый иллюстратор, оставшись с двумя сыновьями, тяжело переживает утрату супруги и начинает видеть черного ворона, сошедшего с его картин. Загадочная сущность начинает преследовать семью и питаться страхами. Пока она окончательно не обрела власть, необходимо выяснить, что это - плод воображения или проявление сверхъестественного.

Режиссер фильма "Сущность" - Дилана Саутерна.

Главную роль исполняет Бенедикт Камбербэтч, номинант на "Оскар" за фильмы "Власть пса" (18+) и "Игра в имитацию". К нему присоединяется Дэвид Тьюлис ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Мальчик в полосатой пижаме", "Вселенная Стивена Хокинга", "Семь лет в Тибете", "Песочный человек" - 18+). Персонаж, которого озвучивает Тьюлис, становится альтер-эго и голосом совести для главного героя.

Также в актерский состав вошли Джесси Кейв, Сэм Спруэлл ("Фарго", "Дюна: Пророчество"), Винетт Робинсон, отмеченная премией BAFTA TV за "Точку кипения", а также Лео Билл, Тим Плестер и Адам Бейзил.