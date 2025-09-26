В сериале «Камбэк» зрители увидят Александра Петрова в роли бомжа

"Кинопоиск" опубликовал первые тизер и постер сериала "Камбэк" с Александром Петровым.

Сюжет развернется в Нижнем Новгороде в начале 2000-х. Трое школьных друзей - Юра, Птаха и Олег - решают выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого вляпываются в серьезные неприятности. Их спасает бездомный по прозвищу Компот, который ничего не помнит о своем прошлом. В благодарность они решают ему помочь.

В ролях также: Василиса Коростышевская, Григорий Столбов, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Ольга Воронина, Юлия Богданович, Константин Гацалов, Татьяна Тимакова, Дмитрий Гарнов, Владимир Афанасьев (Нигатив), Андрей Дудников, Александр Югов и другие.

Премьера состоится 4 октября.