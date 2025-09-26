Басилашвили высказался о создании ремейков словами «последнее дело»
Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что мода на создание ремейков зародилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день. Его цитирует kp.ru.
По его словам, проще взять старую картину и сделать пародию или просто пересказать события. Это, по мнению артиста, легкий труд.
Басилашвили порекомендовал создателям ремейков поразмыслить и создать сценарий с нуля, «никому не подражая, ни над кем не насмехаясь». Ремейки — это последнее дело, подытожил он.
Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк культового советского фильма «Служебный роман» с участием президента Украины Владимира Зеленского.
До этого создатель оригинального культового телесериала «Бандитский Петербург» Владимир Бортко высказался о ремейке. По словам кинодеятеля, он не в курсе подробностей проекта.