Басилашвили высказался о создании ремейков

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что мода на создание ремейков зародилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день. Его цитирует kp.ru.

По его словам, проще взять старую картину и сделать пародию или просто пересказать события. Это, по мнению артиста, легкий труд.

Басилашвили порекомендовал создателям ремейков поразмыслить и создать сценарий с нуля, «никому не подражая, ни над кем не насмехаясь». Ремейки — это последнее дело, подытожил он.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк культового советского фильма «Служебный роман» с участием президента Украины Владимира Зеленского.

До этого создатель оригинального культового телесериала «Бандитский Петербург» Владимир Бортко высказался о ремейке. По словам кинодеятеля, он не в курсе подробностей проекта.