Леонардо Ди Каприо рассказал о подготовке к новому фильму Скорсезе

На подкасте The Big Picture гостем стал знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо. Он рассказал о подготовке к новой роли.

© Чемпионат.com

По словам артиста, он примет участие в работе над новым фильмом культового режиссёра Мартина Скорсезе. Постановщик посоветовал ему пересмотреть классическое «Головокружение» Альфреда Хичкока, чтобы лучше понять свою роль.

«Я работаю над фильмом, который отсылается к "Головокружению" Хичкока. Я разговаривал об этом с Мартином Скорсезе. Каждый раз, когда смотришь фильмы и говоришь с ним, это становится религиозным опытом. Невозможно понять, призрак герой или нет? Он сейчас стоит там? Так что да, мы работаем над чем-то, что отсылает к Хичкоку».

Издание World of Reel уверено, что Леонардо Ди Каприо имеет в виду фильм What Happens at Night («Что происходит ночью»), над которым работает Мартин Скорсезе. Картина станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле.