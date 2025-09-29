«Я не лошадь, чтобы зубы показывать!» Умерла актриса Людмила Гаврилова

Российская актриса Людмила Гаврилова, известная по ролям в сериале «Глухарь» и фильме «Мимино», скончалась в реанимации на 74-м году жизни. Обладательница «Золотой маски» страдала от цирроза печени и болезни сердца. Тело актрисы кремируют в подмосковной Балашихе. Гаврилова пережила обоих супругов, терпела побои и была любовницей женатого артиста Андрея Миронова. О жизненном пути актрисы — в материале «Газеты.Ru».

© Людмила Гаврилова в сериале «Глухарь»

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь», ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщила актриса Евгения Шевченко на своей странице во «ВКонтакте».

«Не стало Людмилы Ивановны Гавриловой. <…> Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 [мск] по адресу: Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)», — написала она.

Шевченко в беседе с RT уточнила, что состояние Гавриловой, ее бывшей свекрови, резко ухудшилось 23 сентября — у актрисы упало давление, потребовалась госпитализация.

«Меня пустили в реанимацию, я с ней попрощалась — и все, ее не стало через несколько часов», — рассказала Шевченко.

Актриса скончалась 24 сентября, ее тело будет кремировано в подмосковной Балашихе. По информации Mash, Гаврилова долгое время страдала от цирроза печени и болезни сердца.

Творческий путь: от театра до кино

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге, там же окончила в школу. В интервью газете «Экспресс», которое вышло в 2021 году, Гаврилова рассказала, что всегда мечтала быть актрисой. И в 18-летнем возрасте она поступила в Театральное училище имени Щукина, попытки попасть в Школу-студию МХАТ и ГИТИС оказались безуспешными.

«Когда одна преподавательница попросила улыбнуться, я взорвалась: «Я не лошадь, чтобы вам зубы показывать!» — и потеряла шанс», — вспоминала Гаврилова.

В 1973-м она завершила обучение в Щукинском училище. В том же году вошла в состав труппы Московского академического театра сатиры под руководством режиссера Валентина Плучека, дебютировала в главной роли в спектакле «Пеппи Длинный чулок» в постановке Маргариты Микаэлян. В Театре сатиры актриса проработала почти 40 лет — до 2011 года. За лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе» она была удостоена премии «Золотая маска».

Свою первую роль в кино Гаврилова получила в 1971 году, снявшись в производственной драме «У нас на заводе» режиссера Леонида Аграновича. Впоследствии она сыграла в 130 фильмах и сериалах: среди них «Тимур и его команда» (1974), «Мимино» (1977), «Катала» (1989), «Кулагин и партнеры» (2005), «Солдаты» (2005–2006), «Четыре таксиста и собака 2» (2006), «Любовь-морковь 3» (2008), «Глухарь» (2008) и многие другие.

Гаврилова также была ведущей информационно-познавательной передачи «Настроение» на канале «ТВ Центр» и преподавала актерское мастерство в Щукинском училище.

Личная жизнь: роман с Мироновым и два развода

Гаврилова была замужем дважды. Ее первым супругом был актер Шавкат Газиев (1944–2014), с которым она познакомилась на съемках в Ялте.

«Мы жили в одной гостинице и как-то столкнулись в коридоре. Это была любовь с первого взгляда. Вскоре он стал моим мужем», — поделилась актриса в беседе с порталом «Коллекция Караван историй».

Гаврилова в этом браке родила сына Таира. Впоследствии, когда ребенку не исполнилось и года, супруги разошлись по инициативе актрисы. Она обвиняла Газиева в рукоприкладстве.

«Пару раз Шавкат поднимал на меня руку. Терпела, потому что считала: ребенок должен родиться в полной семье. Да и идти было некуда. Жили мы в однокомнатной квартире мужа, а полученную мной от театра комнату в коммуналке сдавали», — рассказала Гаврилова.

В итоге театр выделил актрисе однокомнатную квартиру, куда она и переехала с сыном.

Затем на протяжении трех лет у Гавриловой был роман со знаменитым советским актером театра и кино Андреем Мироновым (1941–1987). Они сблизились в Новосибирске во время гастролей. Однажды, вспоминала артистка, Миронов попытался ее изнасиловать.

«На гастролях Миронов схватил меня прямо в коридоре гостиницы и затолкнул к себе в номер. Он был в бешенстве. Дверь закрыл на ключ и выбросил за шкаф. Я попыталась встать, а он толкнул меня на диван. Тогда я встала снова и с размаху влепила ему пощечину. Это привело Андрея в чувство», — рассказала актриса.

Портал Star Hit писал, что Гаврилова не могла простить Миронову «легкое насилие», но потом «поняла, что деваться некуда». При этом супруга Миронова, Лариса Голубкина, знала о его любовнице, но не предпринимала никаких действий.

Впоследствии Гаврилова сошлась с актером Александром Диденко (1949 — 2004) и роман с Мироновым завершился. Однако брак с Диденко был недолгим, но после развода бывшие супруги остались друзьями.