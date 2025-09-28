Умер актер из булгаковского «Театрального романа»

Скончался Эса Саарио, финский актер кино, театра и ТВ, артист озвучания и дубляжа с представительной фильмографией, певец и писатель.

Отмечено, что Саарио был одним из самых известных и узнаваемых артистов своей страны.

Некролог опубликован в Iltalehti (ресурс в РФ заблокирован).

Саарио родился 22 ноября 1931 года. В 1956-м поступил в Театральную академию в Хельсинки, окончив ее экстерном за два года. Еще в 1954-м начал выходить на сцену Национального театра страны, до 1997-го сыграв в нем более двухсот ролей.

Работал на радио, записал множество детских песен, написал несколько книг. Снимался с 1958-го.

В числе его экранных работ - телеадаптация "Театрального романа" Булгакова 1962 года и представлявшаяся на Московском МКФ в 1969-м драма "Здесь, под Полярной звездой".