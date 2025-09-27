Леонардо Ди Каприо удивился своим фанатам

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо. Он рассказал, какие зрители смотрят фильмы с его участием.

Артист удивлён, что некоторые картины с взрослым рейтингом смотрят маленькие дети. Ди Каприо отметил, к нему даже подходили несовершеннолетние и признавались в своей симпатии к фильму «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.

«Ко мне подходили маленькие дети и говорили: "Нам очень понравился 'Волк с Уолл-стрит'". Я в шоке, они правда это видели? Сколько им лет вообще?»

Фильм «Волк с Уолл-стрит» вышел в 2013 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB картину оценили на 8,2 балла из 10. Лента также получила пять номинаций на премию «Оскар».