Звезда «Игры престолов» высказалась о своем перерыве в кино

Издание The Hook взяло интервью у звезды сериала «Игра престолов» Джека Глисона. Он рассказал о перерыве в своей актёрской карьере.

© globallookpress

Артист воплотил в фентезийном сериале злодея Джоффри — он сделал настолько правдоподобного персонажа, что некоторые фанаты обозлились на него. Глисон долгое время не снимался в кино, из-за чего появилось мнение, что на это повлияла именно агрессивная реакция поклонников «Игры престолов». Актёр заявил, что это не так — просто он начал больше играть в театральных постановках.

«К счастью, я могу сказать, что взял перерыв в кино не потому, что я подвергался каким-либо оскорблениям со стороны фанатов. К сожалению, я знаю, что такое может случиться. Люди часто путают персонажа с актёром. Я просто продолжал играть, только в театре, но потом начал скучать по экранной игре и вернулся к ней».

Сейчас Джека Глисона можно увидеть в новом сериале Netflix «Дом Гиннесса». Шоу повествует о детях Бенджамина Ли Гиннесса, создателя знаменитого стаута. После его смерти, бизнес переходит под управление семьи, из-за чего начинается разделение власти. Все восемь серий первого сезона вышли на стриминговом сервисе Netflix 25 сентября.