Мэттью Лиллард напросился к Джеймсу Ганну в киновселенную DC

На фестивале L.A. Comic Con 2025 выступил звезда серии хорроров «Крик» Мэттью Лиллард. Он рассказал о своём желании сыграть в новой киновселенной DC.

По словам актёра, глава студии DC Джеймс Ганн — один из его близких друзей. Всё потому, что именно постановщик «Супермена» написал сценарии к двум частям фильмов «Скуби-Ду» 2002 и 2004 годов, где Лиллард сыграл знаменитого Шегги. Артист заявил, что очень ждёт приглашения от Ганна.

«Джеймс Ганн — один из моих близких друзей. Он написал обе части "Скуби-Ду" 1 и 2. Если вы встретите Джеймса Ганна, скажите ему, что я свободен. Я всё жду приглашения в киновселенную DC, не знаю, затерялось ли оно где-нибудь на почте».

Ранее стало известно, что Мэттью Лиллард сыграет в другой супергеройской франшизе — а именно в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново». Актёр появится во втором сезоне, премьера которого состоится в 2026 году. Кого именно воплотит на экране Лиллард, пока неизвестно.