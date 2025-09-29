Легендарной французской актрисе Брижит Бардо исполнился 91 год

Знаменитая французская актриса и икона стиля Брижит Бардо встретила свой 91-й день рождения. Кумир нескольких поколений, перевернувший в 1950-х представления о женской сексуальности и свободе, продолжает оставаться символом эпохи.

Легендарная Брижит Бардо, чей образ в 1950-х годах стал символом сексуальной революции и новой женственности, отпраздновала свой 91-й день рождения. Фильм "И Бог создал женщину" не только принес ей мировую славу, но и едва не привел к "отмене" по меркам того времени — смелое поведение героини шокировало консервативное общество, но именно это сделало Бардо иконой для миллионов.

Ее стиль и манера держаться задали новые стандарты красоты задолго до эпохи социальных сетей и глобализации.

Парадоксально, но сама актриса всегда критически относилась к своей внешности. В интервью она признавалась:

"У меня отвратительный нос. Рот тоже никуда не годится. Верхняя губа тяжелее нижней, как будто отекшая. Щёки слишком круглые, а глаза — маленькие".

Эта самокритика контрастировала со всеобщим обожанием, но делала ее образ еще более человечным и притягательным.

С 1973 года Бардо добровольно отошла от кинокарьеры и с тех пор редко появляется на публике. В отличие от многих современных знаменитостей, она приняла естественный процесс старения, сохранив достоинство и внутреннюю гармонию.

Ее культурное наследие остается неоспоримым — Брижит Бардо продолжает вдохновлять новые поколения как пример подлинной свободы и стиля, не зависящего от возраста и временных тенденций.