Что рассказал Колин Фаррелл о сценарии «Бэтмена 2»

Ирландский актёр Колин Фаррелл дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter в честь скорого выхода фильма «Баллада о маленьком игроке». Звезда «Пингвина» в том числе поделился своим мнением о сценарии «Бэтмена 2» Мэтта Ривза.

Фаррелл ещё раз подтвердил, что сыграет в фильме небольшую роль, однако его это в целом устраивает. Актёр также назвал сценарий картины куда более страшным и глубоким по сравнению с первой частью.

В «Бэтмене 2» у меня небольшая роль, но меня это в целом устраивает… Я прочитал сценарий от начала и до конца и не могу вам многого рассказать. Но он глубже, страшнее, а ставки ещё выше. Я очень жду начала съёмок.

Премьера «Бэтмена 2» состоится 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон, а съёмки картины начнутся весной 2026 года.