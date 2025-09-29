Том Фелтон получил всемирную известность в 13 лет, сыграв Драко Малфоя в «Гарри Поттере». Его харизма и актерский талант принесли ему любовь зрителей и открыли двери в киноиндустрию. Однако, несмотря на обширную фильмографию, зрители до сих пор ассоциируют Фелтона исключительно с образом надменного слизеринца.

Даже спустя годы поклонники просят актера пересмотреть фильмы о Поттере в прямом эфире или зовут на открытия тематических магазинов. Персонаж Драко настолько въелся в массовое сознание, что затмил остальные работы актера.

Тем не менее, Том продолжает идти против стереотипа и выбирает неожиданные роли, далекие от школьного злодея. Он снимается в инди-фильмах, участвует в театральных постановках и доказывает: за образом Малфоя скрывается куда более разноплановый артист.

