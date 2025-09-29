Сын режиссера Товстоногова поделился воспоминаниями об отце

Сын знаменитого режиссера Георгия Товстоногова, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Вадим Милков-Товстоногов, в эксклюзивном интервью вспомнил яркие моменты из детства, творчества и семейной жизни своего выдающегося родителя.

Он рассказал, что вырос в атмосфере искусства, видя выступления матери на сцене и участвуя в постановке спектаклей отца. Несмотря на успехи братьев в театре, доцент выбрал профессию музыканта и посвятил жизнь искусству оперы.

Подчеркивая значимую роль чтения в формировании мировоззрения и профессионализма, Милков-Товстоногов подтвердил известную фразу отца: «Нечитающий режиссер мне непонятен».

Все эти правила грамотно и по науке сформулированы еще Константином Сергеевичем Станиславским. Но некоторые вещи тот не затронул, например, в его учении нет ничего о жанрах. А папа все это развил и обогатил своими находками. Достаточно полистать его двухтомник «Зеркало сцены», чтобы в этом убедиться. Лучшего учебника по теории для режиссеров и актеров не найти, — сообщил Милков-Товстоногов.

Он напомнил о требовательности и уникальном творческом подходе своего отца, чья фигура продолжает вдохновлять поколения театральных деятелей.

В заключение собеседник «Петербургского дневника» поделился, что бережно хранит наследие отца, оставаясь верным принципам честности, точности и глубокого уважения к профессии, которым Товстоногов учил всю свою семью.

