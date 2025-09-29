«Я не была миллионершей в 14 лет». Джоан Роулинг раскритиковала Эмму Уотсон

В конце сентября британская актриса Эмма Уотсон поделилась своим мнением о Джоан Роулинг, которую «отменили» в общественном пространстве в 2020 году из-за её взглядов на женскую идентичность. Исполнительница роли Гермионы Грейнджер заявила, что ценит писательницу и любит её, несмотря на разницу во мнениях.

© Чемпионат.com

Спустя несколько дней Джоан Роулинг опубликовала большой ответ на слова актрисы на своей странице в соцсетях. Писательница вспомнила всю историю взаимоотношений с Эммой — от начала съёмок во франшизе более 20 лет назад до текущих лет, когда её слова подвергаются критике в том числе со стороны Дэниела Рэдклиффа.

Роулинг считает, что Уотсон попросту не разбирается в вопросах, за которые и критикует Роулинг, и её богатая жизнь в этом «виновата» больше всего. Писательница также косвенно обвинила актрису в лицемерии из-за того, что Эмма впервые за долгое время сказала что-то хорошее о ней самой в связи с изменением повестки.

Когда ты знаешь людей с тех пор, как им было 10 лет, трудно избавиться от защитной надстройки. До недавнего времени мне не удавалось избавиться от памяти о детях, которых нужно было мягко уговаривать сниматься в большой и страшной киностудии. В 14 лет я не была миллионершей. Я жила в бедности, когда писала книгу, которая сделала Эмму знаменитой. Поэтому я понимаю из своего собственного жизненного опыта, что означают посягательства на права обычных женщин, а сама Эмма попросту невежественна в этих вопросах. Ей так и не понадобился приют для бездомных. Её никогда не поместят в палату государственной больницы для мужчин и женщин. Самая большая ирония в том, что, если бы Эмма не решила в своём последнем интервью заявить, что любит и ценит меня — я подозреваю, что она приняла эту тенденцию, потому что заметила, что осуждать меня уже не так модно, как раньше, — я, возможно, никогда не была бы такой честной сейчас. Эмма вольна не соглашаться со мной и даже обсуждать свои чувства ко мне публично, но у меня есть такое же право, и я наконец-то решила им воспользоваться.

Зарубежные СМИ уже обратились за комментарием к Эмме Уотсон, но пока не получили от неё публичный ответ.