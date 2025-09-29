Когда нейросети выживут актеров из профессии

Актерам сегодня следовало бы изучить искусственный интеллект и создать свои нейросетевые копии, заявил НСН Кирилл Калашников.

Не только в США, но и в России уже применяют технологию, которая позволяет создать нейрокопию человека. Об этом в эфире НСН заявил режиссер Кирилл Калашников, создавший первый в мире полнометражный фильм, сгенерированный нейросетями, картину «Чингис-хан».

Студия Xicoia представила первую цифровую актрису Тилли Норвуд, сообщает Deadline. По данным издания, она уже привлекла внимание нескольких агентств по подбору талантов в Голливуде. Против такой технологии уже высказались ряд актеров, включая Мелиссу Баррера, Лукаса Гейджа и Тони Коллетта. Калашников заметил, что на создание нейрокопии человека достаточно полугода.

«Действительно возможно встроить натренированную генеративную модель в ролик от 3,5 до 10 минут, если персонажу необходимо раскрыть избранные эмоции. Если нужно получить нейрокопию человека, у которого есть разные эмоции - смех, грусть, радость, ревность, то каждую эту такую эмоцию надо тренировать отдельно. Это возможно, но путь предстоит долгий. Тренировка одного персонажа, который может полностью скопировать поведение человека и отыграть его в кино, может занять до полугода. Моя команда в данный момент ведет трех нейроартистов», - сказал он.

По словам собеседникам НСН, актерам не стоит идти против прогресса.

«Актерам надо изучать искусственный интеллект и создавать свои нейросетевые копии. У нас много запросов на эту услугу. Сначала создается аватар, затем он тренируется на реальном человеке и получается его нейрокопия. Они смогут заменить актеров не через годы, а через полугодия», - заявил Калашников.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что некоторые российские актеры уже подписывают договоры на использование их цифровых образов, что позволяет им не отказываться от проектов из-за плотной занятости