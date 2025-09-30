Кого из «Великолепного века» точно запомнили: пятерка красивейших актрис

Все, кто смотрел «Великолепный век», запомнили не только острый сюжет, но и невероятных актрис, сыгравших в этом сериале. Девушки не только красивы, но и талантливы. Автор канала составил топ-5 красавиц этой истории.

© Кадр из сериала «Великолепный век»

Мерьем Узерли, немецко-турецкая актриса, прославившаяся ролью Хюррем. После съемок изменила имидж — похудела и увеличила губы. Несмотря на воспитание двух дочерей в одиночку, она продолжает карьеру и готовится к новым проектам.

Карахан Пелин исполнила роль Михримах, дочери Хюррем. После сериала немного сменила имидж и обрезала волосы. Сейчас она замужем во второй раз и воспитывает двоих детей.

Сельма Эргеч раньше была врачом, а затем стала известной благодаря роли Хатидже. Девушка продолжает активно сниматься, последняя работа — сериал «Девушка за стеклом». Не рассказывает о личной жизни, поэтому известно только то, что она замужем и воспитывает дочь.

Селен Озтюрк — актриса, сыгравшая подругу Хатидже Гюльфем. После ухода из сериала снимается в драмах и боевиках. О личной жизни известно мало — она не замужем.

Бурджу Туна исполнила роль верной подруги Гюльнихаль. Недавно снялась в сериале «Чёрно-белая любовь», сейчас замужем за кинопродюсером, детей у нее нет.