Спайк Ли рассказал, как Дензел Вашингтон поддел звездного игрока

Известный режиссёр Спайк Ли поделился историей, как актёр Дензел Вашингтон во время матча клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» иронично обратился к звезде команды Джейсону Тейтуму.

«У меня есть одна безумная история. Это было во время матча «Бостон Селтикс». В ходе игры случился такой момент: Дензел посчитал, что был фол, но судьи не дали свисток, а просто показали «аут». Джейсон продолжал спорить с рефери, и тут Дензел говорит: «Эй, Тейтум, единственный актёр здесь я». Судья засмеялся. И я тоже просто умирал со смеху. Это было очень смешно», — сказал Ли на канале The Young Man and The Three в YouTube.