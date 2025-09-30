Виртуальная актриса Тилли Норвуд стала получать роли и разозлила других актеров

Возможности генеративного искусственного интеллекта (ИИ) вышли за рамки создания статических изображений и коротких видеороликов, позволив формировать полноценных виртуальных актеров. Так, пишет издание Variety, агентство Xicoia объявило о стремительном росте популярности цифровой актрисы по имени Тилли Норвуд, которая уже привлекает внимание как зрителей, так и профессиональных агентств.

О продвижении виртуальных актеров на рынке стало известно на Цюрихском кинофестивале. Элин ван дер Вельден, основательница студии Particle6, специализирующейся на производстве контента с использованием ИИ, сообщила о планах своего партнерского агентства Xicoia представлять цифровых звезд создателям контента. В ближайшее время ожидаются дополнительные объявления в этой сфере.

Ван дер Вельден отметила, что первоначальное удивление публики идеей виртуальных актеров сменилось интересом со стороны крупных агентств, готовых представлять их интересы в киноиндустрии. Еще в июле Тилли Норвуд анонсировала свое участие в комедийной сценке AI Commissioner, что и стало ее первой коммерческой ролью. Создатели Норвуд заявляют о высоких амбициях, стремясь сделать ее сопоставимой по уровню популярности с такими звездами, как Скарлетт Йоханссон или Натали Портман.

По мнению основательницы Particle6, производители контента все чаще обращаются к ИИ по экономическим соображениям. Считается, что использование синтетических артистов снимает бюджетные ограничения, открывая новые горизонты для творчества. Ван дер Вельден убеждена, что аудитория в первую очередь ценит качество истории, а не биологическое происхождение актера. Она подчеркнула, что «эра синтетических актеров не предвидится, она уже наступила», поскольку Тилли Норвуд уже вызывает интерес у поклонников и агентских структур.

Появление цифровой актрисы вызвало резкую критику среди профессиональных артистов. Так, актриса Мелисса Баррера призвала к бойкоту компаний, использующих цифровых исполнителей. Ее позицию поддержали Кирси Клемонс и Мара Уилсон. Последняя подняла вопрос об этичности процесса создания ИИ-модели, указав на то, что для генерации облика Норвуд могли быть использованы данные множества живых молодых женщин, которых следовало бы нанять на реальную работу.