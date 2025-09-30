Умер актер Геннадий Нилов, сыгравший в комедии «Три плюс два»

29 сентября, за два дня до своего 89-летия ушел из жизни член Союза кинематографистов РФ, актер театра, кино и ТВ Геннадий Нилов - суровый Степан Сундуков из классической советской романтической комедии "Три плюс два".

Геннадий Нилов впервые снялся в кино еще в детстве - как участник массовки другого легендарного фильма - "Подвиг разведчика". Главную роль там сыграл дядя мальчика - Павел Кадочников.

Уже на четвертом курсе института Нилов сыграл в лентах "В твоих руках жизнь", "Шинель", "Поднятая целина". А при поступлении на "Ленфильм" сразу же получил главную роль в картине "Человек с будущим".

Всего в фильмографии Нилова, включая дубляж и озвучание, более 60 пунктов: "Снегурочка", "Пятеро с неба", "Долгие проводы", "Звезда пленительного счастья", "Капитан Немо", "Лестница в небо".

О смерти артиста сообщили в Союзе.