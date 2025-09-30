Актриса Наталья Рудова: блогеры обесценивают киноиндустрию

Актриса Наталья Рудова в Telegram-канале раскритиковала кинопроекты, в которых участвуют блогеры.

Рудова считает, что блогеры негативно влияют на качество картин.

«А я вот все жду, когда «блогеры» окончательно обесценят кино как индустрию... Что ни новости, то кровь из глаз и ушей», — заявила артистка.

Фанаты согласились с мнением актрисы. Они также выступили против блогеров в музыке. В комментариях поклонница пошутила, что кино скоро превратится в TikTok.

«Согласен, смотришь и видишь, как они наигранно играют, тот же «Дава» фильм норм, но он со своей игрой не актерской портит всё или как «Маш Милаш» та же история», — заявил поклонник знаменитости.

Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».

В мае 2024-го Рудова рассказала, что ей не поступали предложения вернуться в сериал «Универ. Новая общага». На тот момент проходили съемки проекта «Универ. 13 лет спустя».