Кто из тиктокеров озвучивал фильм «Яга на нашу голову»

Семейная фэнтези-комедия "Яга на нашу голову" выйдет в кино 13 ноября. Кощея сыграл Юрий Колокольников, а его волшебных приспешников - комичных зайцев-недотеп - озвучили блогеры Артур Бабич и Дим Димыч (Дмитрий Сивчик).

"Яга на нашу голову" расскажет историю десятилетнего мальчика Пети Виноградова, чьи родители так заняты, что решают пригласить няню. Она оказывается странной, ворчливой, но невероятно обаятельной, поэтому Петя сразу понимает, что она - "няня под прикрытием", а по сути - Яга. Оказывается, что волшебница потеряла ступу и застряла в мире людей. Здесь ее ждут приключения, немного магии и неформальные встречи с коллегами по сказочному миру.

Теперь только Петя может помочь Яге взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга - научить мальчика летать как на ступе, так и по жизни.

Режиссер фильма - Александр Войтинский ("Метод", "По щучьему велению").

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова.