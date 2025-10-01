Британский актер Гари Олдман получил рыцарское звание от принца Уильяма, сообщается на сайте правительства страны.

© Олдман в фильме о «Гарри Поттере»

67-летний актер был посвящен в рыцари в Виндзорском замке 30 сентября в знак признания его обширных заслуг в области драматургии. Власти Великобритании отметили вклад Олдмана в популяризацию британского кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене.

За 45 лет актерской карьеры он воплотил десятки ролей. Власти Британии особенно выделили его роли: Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере, комиссара Джима Гордона в трилогии фильмов о Бэтмене "Темный рыцарь", Дракулу в одноименном фильме Фрэнсиса Форда Копполы.

Правительство высоко оценило роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", которая принесла Олдману "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2018 году, а также роль в сериале "Медленные лошади" – несколько номинаций на премию "Эмми" и "Золотой глобус".

Ранее британский король Карл III посвятил режиссера Кристофера Нолана в рыцари, а его супруга Эмма Томас получила титул дамы за огромный вклад в киноиндустрию.

После торжественной церемонии Нолан рассказал, что было чудесно встретиться с королем. Для него и Томас было "особенно важно" получить награду вместе. Также режиссер выразил радость, что знает Карл III о его фильмах. С его слов, Карл III посмотрел "Оппенгеймера" и назвал картину отличной.