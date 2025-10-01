Звезде мирового кино Джули Эндрюс исполнилось 90 лет

Сегодня мир кино отмечает юбилей выдающейся актрисы и уникальной певицы Джули Эндрюс - незабываемой Мэри Поппинс, замечательной Марии из популярнейшего мюзикла "Звуки музыки", виртуозной исполнительницы двойной роли певицы Виктории Грант и польского графа Виктора Грежинского в комедии "Виктор/Виктория", во всем блеске продемонстрировавшей миру ее сопрано диапазоном в четыре октавы. Обладательницы премий "Оскар" и BAFTA, многократного лауреата "Золотого глобуса", премий "Эмми", "Грэмми" и "Тони". Королева Елизавета пожаловала ей высшее в Британии звание Dame. За свою долгую жизнь в искусстве она сумела завоевать преданную любовь миллионов зрителей во всем мире.

Она родилась в небогатой семье в провинциальном Уолтоне-на-Темзе, но уже в тринадцать лет ее талант был замечен, и она дебютировала на Уэст-Энде - звездной магистрали лондонских мюзиклов. А уже через 6 лет состоялся ее дебют на Бродвее - в мюзикле "Бойфренд". Ее назвали "самой молодой британской примадонной", и в таком ранге она блестяще сыграла Элизу Дулитл в "Моей прекрасной леди" и, чуть позднее, королеву Гвиневру.

Впечатленные ее универсальным талантом, знаменитые композитор Ричард Роджерс и поэт Оскар Хаммерстайн специальной для нее написали мюзикл "Золушка". Уолт Дисней, увидев ее в "Моей прекрасной леди", немедленно предложил ей сыграть Мэри Поппинс в задуманном им фильме. Эта роль абсолютно сразила зрителей, Эндрюс стала невероятно популярна и вскоре была награждена "Оскаром" за лучшую женскую роль года.

Как одна из лучших Элиз Дулиттл нью-йоркской сцены, она надеялась сыграть ее и в кино, но продюсеры предпочли Одри Хэпберн - и тоже не прогадали: обе актрисы были неотразимы.

В 1965 году вышел киномюзикл "Звуки музыки", ставший одним из самых кассовых хитов всех времен. Она там была послушницей швейцарского аббатства, которой было тесно в постной монастырской обстановке, и ее Мария взялась воспитывать детишек сурового вояки фон Траппа. Это был идеальный семейный фильм, весело и ненавязчиво подававший азы педагогического искусства и заодно - искусства укрощать не в меру замкнутых мужчин. Вторая половина картины несла мощный антивоенный заряд: семейство остроумно обвело вокруг пальца завладевших городком гитлеровцев и вырвалось на свободу. Нестареющий, изобилующий прекрасными музыкальными номерами фильм несомненно принадлежит к разряду шедевров, которые нельзя не видеть. И он тоже в этом году отмечает свой юбилей - 60-летний.

В фильмографии Джули Эндрюс несколько десятков славных названий, включая озвучание таких анимационных шедевров, как франшизы "Шрек" и "Гадкий я".

Снимаясь в "Викторе/Виктории", где в роли ищущей работу певицы ей приходилось исполнять сложнейшие вокальные кульбиты (от верхних нот, как вы помните, в ресторанном зале лопались хрустальные бокалы), актриса перенапрягла голос, и вскоре начались проблемы, приведшие к ряду операций на голосовых связках. Ее восхитительный голос то возвращался, то снова пропадал, но концертную деятельность Джули Эндрюс не прекратила, и ее по-прежнему встречают шквалом аплодисментов - любят преданно и нежно.

В перерывах между съемками и гастролями она умудрилась написать множество детских книжек и две автобиографические. Среди других наиболее любимых ее картин - "Дорогая Лили", "Сукин сын" (S.O.B.), "Как стать принцессой", "Зачарованная", "Гавайи" и "Разорванный занавес", где она снялась у Альфреда Хичкока… Но большинство ее музыкальных фильмов тех лет снял ее второй супруг замечательный режиссер Блейк Эдвардс.