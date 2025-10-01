В «Пчеловоде 2» сыграет звезда «Стражей Галактики»

Звезда «Стражей Галактики» и «Миссии невыполнима» Пом Клементьефф пополнила актёрский состав боевика «Пчеловод 2». Вместе с ней в фильме также сыграет рестлер и актёр Адам Коуплэнд.

© Чемпионат.com

Сюжетных деталей второй части фильма нет, но известно, что в ней Джейсон Стэйтем вернётся к роли Адама Клэя. В «Пчеловоде» он живёт в пригороде и разводит пчёл, а также дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, которая становится жертвой кибермошенников. Из-за случившегося она сводит счёты с жизнью, а Адам решает отомстить обидчикам.

Помимо Стэйтема, в картине сыграют Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). «Пчеловод» вышел в 2024 году и был тепло принят как зрителями, так и критиками. Картина также хорошо показала себя в мировом прокате, при бюджете около $ 40 млн собрала $ 162 млн.