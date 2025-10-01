Как ИИ-актриса Тилли Норвуд спровоцировала скандал в Голливуде

В Голливуде разразился скандал вокруг актрисы Тилли Норвуд, которой напророчили славу «новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман». При этом Норвуд не существует в реальности — это сгенерированная искусственным интеллектом модель, принадлежащая студии Xicoia. Тем не менее агентства якобы уже планируют подписать с Норвуд контракты, а актеры и обозреватели выступили с критикой ИИ-модели. Об этом сообщает Variety.

Создатели Норвуд планируют сделать из нее «следующую Скарлетт Йоханссон»

ИИ-актриса Тилли Норвуд впервые была представлена публике на мероприятиях в рамках Международного кинофестиваля в Цюрихе. Владелица студии Xicoia Элин Ван дер Велден заявила, что актерские агентства уже проявили заинтересованность в подписании контрактов с Норвуд.

«Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, это наша основная задача. Сегодня все начинают осознавать, что творчество может не ограничиваться бюджетными рамками, и искусственный интеллект может сыграть здесь положительную роль. Все дело в том, как его воспринимать», – Элин Ван дер Велден в интервью Broadcast International.

По словам Ван дер Велден, киностудии и другие компании индустрии развлечений непублично продолжают поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта в искусстве. Она пообещала, что официальные подтверждения последуют в ближайшие месяцы.

«Теперь можно создавать персонажей из фотографий. Технологии развиваются безостановочно», — заявила руководительница Xicoia.

Норвуд сыграла в YouTube-скетче «AI-комиссионер»

На момент написания заметки в фильмографии модели — единственный комедийный скетч под названием AI Commissioner, созданный при помощи искусственного интеллекта. Сценарий был написан Ван дер Велден с использованием Chat GPT.

Видео было выпущено на YouTube 2 месяца назад. Оно собрало около 300 тысяч просмотров и массу негативных комментариев. «Самое худшее здесь то, что это совершенно не смешно», — написал один из комментаторов.

«Пожалуйста, скажите мне, что это просто слитая серия "Черного зеркала"», – комментатор на YouTube.

Выступление Ван дер Велден вызвало бурную реакцию в СМИ

Журналистов возмутило сравнение ИИ-модели с известными актрисами. Женель Райли из Variety назвала это «демонстрацией абсолютного незнания актерской профессии».

«Портман и Йоханссон — одаренные артисты, которые потратили годы, доказывая, что они — нечто большее, чем Норвуд. Больше, чем привлекательное лицо, которое может повторять строчки диалога. Их величие не только в таланте, но и в мудрых карьерных решениях, равно как и в следовании своим ценностям», — написала журналистка.

Обозреватель The Guardian Стюарт Хэритедж в шутку предложил агентствам подписать контракт «со следующим Томом Хэнксом», которого он сделал, нарисовав рожицу на носке.

Актеров возмутили переговоры ИИ-модели с агентствами

Более эмоционально на появление конкурентки отреагировали известные голливудские актеры. Их особенно разозлили слова о том, что некоторые агентства уже рассматривают возможность подписания контракта с Норвуд.

«Надеюсь, что все актеры, которых представляет этот агент (собирающийся подписать контракт с ИИ-моделью), порвут с ним. Это отвратительно», — написала в соцсетях мексиканская актриса Мелисса Барррера.

Актриса Кирси Клемонс потребовала публично огласить имена агентов, якобы заинтересованных в сотрудничестве с Тилли Норвуд.

«А что насчет сотен живых молодых женщин, чьи лица были использованы для создания этого? Их вы не могли нанять?» — Мара Уилсон, актриса.

69-летняя звезда «Призрака» Вупи Голдберг во время телепередачи The View посетовала на то, что у ИИ-модели «есть несправедливое преимущество», поскольку она создана из тысяч живых актеров.

«Оно переняло харизму Бетт Дэвис, губы Хэмфри Богарта. Сегодня люди говорят о повальном одиночестве, тотальном отчуждении. Если вы будете продолжать эксперименты с ИИ, то у вас не будет связи ни с чем, кроме вашего телефона», — сказала актриса.

Из-за бурной реакции Ван дер Велден выпустила обращение с разъяснениями

Создательница ИИ-модели обратилась «ко всем, кого разозлила ее работа». Соответствующий пост появился в аккаунте ИИ-модели в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Тилли Норвуд не замена людям, но творческий проект, произведение искусства. Как и многие формы искусства до нее, она провоцирует обсуждение, что демонстрирует силу творчества», — написала она.

«Я вижу в ИИ не замену людям, а новый инструмент, новую кисть. Как и анимация, кукловодство или компьютерные эффекты открывали новые возможности, не отбирая ничего у живой актерской игры, ИИ предлагает новый способ придумывать и реализовывать истории. Я сама актриса, и ничего — точно не ИИ-модель — не может отодвинуть на задний план мастерство и эффект от человеческой игры», — Элин Ван дер Велден.

Ван дер Велден выразила надежду на то, что окружающие сумеют принять искусственный интеллект в мире искусства «как еще один способ самовыражения наравне с театром, кино, изобразительным искусством, музыкой и другими».