Джереми Айронс поучаствует в ремейке «Горца»

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Джереми Айронс, известный по «Лиге справедливости», «Мусору» и другим фильмам, пополнил актёрский состав ремейка «Горца» с Генри Кавиллом в главной роли.

© Соцсети

Сообщается, что Айронс исполнит роль злодея картины. Получается, что антагонистов будет двое: неназванный в исполнении Айронса и Курган из оригинального фильма, которого сыграет Дэйв Батиста.

Новый «Горец», как и оригинал, расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».

Съёмки начнутся в начале 2026 года.