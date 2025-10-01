Звезда сериала «Доктор Кто» Ноэль Кларк задержан по обвинениям 2013-го года

Британский актер сериала Ноэль Кларк арестован по обвинению в вуайеризме в отношении 20-летней девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда сериала «Доктор Кто» был задержан на прошлой неделе в своем доме в Кенсингтоне на западе Лондона, где он проживает с супругой и четырьмя детьми. Полиция провела обыск в жилище знаменитости, который длился более девяти часов. По словам очевидцев, правоохранители вынесли коробки, в которых лежали ноутбуки и документы.

Как сообщил изданию источник в лондонской полиции, задержание актера связано с обвинениями в сексуальном преступлении, выдвинутыми против Кларка в феврале 2013 года.

49-летний Ноэль Кларк находился под стражей порядка восьми часов, в течение которых полиция провела допрос. Позже он был выпущен под залог.

Арест актера является частью более масштабного расследования, начатого 1 сентября Центральным специализированным подразделением по борьбе с преступностью.

