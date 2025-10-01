Умер актер из «Клана Сопрано» Джон Кристофер Джонс

В Нью-Йорке в возрасте 77 лет умер Джон Кристофер Джонс, американский актер кино, сериалов, "мыльных опер" и Бродвея.

Соответствующая пометка появилась в профиле артиста на сайте IMDb. По словам друга исполнителя, причина смерти - осложнения болезни Паркинсона.

Диагноз Джонсу поставили весной 2003-го, после чего карьера актера продолжалась еще без малого 20 лет. В 2024-м вышел документальный фильм, в котором рассказывалось о театральной работе страдающих от этого недуга артистов, в том числе Джонса.

Джон Кристофер Джонс родился в Массачусетсе. Был одним из основателей шекспировской труппы, занимался переводами и адаптациями пьес Чехова.

Снимался с 1970-х, в фильмографии - более тридцати проектов: "Как вращается мир", "Удивительные истории", "Закон и порядок", "Часы отчаяния" Чимино, "Пробуждение" с Де Ниро, "Таинственный лес" Шьямалана, "Клан Сопрано".

Последний пункт экранного списка артиста датирован текущим годом.