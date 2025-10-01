«Люблю авантюры». Анастасия Акатова рассказала о судьбоносных решениях

В сентябре на телеканале СТС вышел новый комедийный сериал — «Митрич». По сюжету несколько героев становятся частью психологического эксперимента, два года находяcь на фальшивом космодроме. Актриса Анастасия Акатова в картине исполнила роль биолога Оксаны. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

— Анастасия, космических историй в вашей фильмографии еще не было. Насколько это необычный опыт?

— Очень интересный. В целом люблю авантюры в кино — попадать в такие ситуации, в которых никогда не окажешься в реальной жизни.

— Какой увидели свою героиню?

— Моя героиня яркая, всегда хочет быть при параде, выглядеть хорошо даже в космосе. До полета она рассталась с парнем, летит в космос, чтобы доказать ему и себе, что может быть сильной. Она ведь бортинженер, это мощная работа, особенно для женщины. Но существовать на грани ответственной профессии и утонченной женщины, конечно же, непросто. Она еще и очень смешная в своих оценках и проявлениях, в какой-то степени ребенок, который может сказать что-то спонтанное, быть взбалмошной, но при этом оставаться серьезным космонавтом.

— Оксана полетела в космос. А что самое рисковое делали когда-то вы?

— Думаю, это было поступление на актерский факультет. В какой-то момент просто собрала вещи и сказала родителям, что уезжаю. Они, конечно, не сразу приняли мое решение. Я, естественно, занималась актерским мастерством, просто им не говорила, при этом с 13 лет была в спортивно-бальных танцах, а училась в авиационно-технологической академии.

— В какой момент родители приняли ваше решение сменить профессию?

— Когда поступила во ВГИК к прекрасному мастеру Сергею Соловьеву. Они приезжали ко мне на спектакли, на различные показы и поняли, что у меня серьезные намерения. А на третьем курсе института случился первый проект — «Закрытая школа». История, кстати, судьбоносная. Тогда я сидела в столовой ВГИКа, ко мне подошла девочка-оператор, пригласила на кастинг, который я также удачно прошла.

— По сюжету «Митрича» в одной из серий Оксана играет в карты на сладости. А насколько вы любите шоколад, конфеты?

— Я не тот человек, который может съесть всю шоколадку или ведро мороженого. Больше люблю рыбу, тайскую и грузинскую кухню. Готовлю нечасто, но говорят, что у меня хорошо получается курочка в сливках.

— А есть ли какие-то ограничения в еде ради красивой фигуры?

— Не ем хлеб, макароны, сосиски и колбасу. Люблю мясо, рыбу, овощи, зелень, но не модные руколу с авокадо, как моя героиня. Она как раз в этом плане эстет, выбирает красивую еду. Мне же по душе обычные огурчики, помидорчики, петрушка с укропом.

— Что еще помогает следить за фигурой? Спорт?

— Ритм жизни. У меня нет времени на спорт и практически не бывает выходных, поэтому, когда не снимаюсь, сразу берусь за гантельки, и, конечно, танцы со мной всю жизнь.

— Слышала, что вы считаете работу в сериале «Митрич» судьбоносной из-за любимых коллег на площадке. Это так?

— Да, с Женей Михеевым мы прошли долгий путь: от первого сезона «Гостей из прошлого» до конца второго. Ощущение, что два сезона — это целая жизнь. Забавно, что и здесь наши герои попадают в похожие ситуации. Тоже судьба. На самом деле в нашей команде все такие разные, смешные, интересные. И Рома Постовалов, конечно, бог комедии, душа нашей компании.

— Работа на площадке никогда не обходится без веселья. Чем вам запомнились съемки?

— Тем, что мы очень много ели в кадре, мой желудок работал целый день. Больше всего было овсяной каши и котлет с рисом и макаронами.

— График актеров часто забит до предела. Но если выходные случаются, как их проводите?

— На самом деле просто лежу. Я, конечно, получаю огромное удовольствие от работы, но при таком графике в выходной хочется просто не шевелиться, смотреть любимые сериалы, чтобы дать мозгу отдохнуть. Если выходных выпадает два подряд, то сначала полежу, а на следующий день, возможно, встречусь с друзьями, общение с ними тоже хорошо отвлекает от будней, которые проходят в сумасшедшем ритме.

— В такой суматохе оглянуться не успеешь, как лет окажется больше, чем думала. Как вы относитесь к возрасту?

— Ощущение, что мне всегда пятнадцать, хотя иногда возраст дает о себе знать, когда тебя зовут куда-то, а ты бы дома полежала. После двадцати пяти в целом время быстро полетело, поэтому надо жить здесь и сейчас и наслаждаться каждым днем.

Досье

Анастасия Акатова родилась 16 февраля 1992 года в Рыбинске Ярославской области. В 14-летнем возрасте ее пригласили на маленькую роль в телесериал «Детективы». После школы поступила во ВГИК. В студенческие годы снялась в сериале «Закрытая школа». В 2014 году, после окончания университета, карьера актрисы начала развиваться интенсивнее.