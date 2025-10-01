Марго Робби примет участие в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Работа над сценарием шестой части франшизы "Пираты Карибского моря" продолжается, однако проект не будет продвигаться, пока команда не будет довольна результатом. Об этом заявил продюсер Джерри Брукхаймер в ходе пресс-конференции, организованной порталом The Wrap.

© Российская Газета

По его словам, Марго Робби по-прежнему связана с проектом. Ранее курсировали слухи о том, что она может исполнить главную роль.

"В какой-то момент у нас было два сценария, но от одного из них мы отказались в пользу другого", - сказал Брукхаймер.

В августе продюсер, долгое время пытающийся вернуть Джонни Деппа обратно в культовую серию, сообщил, что актер выразил заинтересованность в проекте.

Последняя часть франшизы - "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" - вышла в 2017 году.

Брукхаймер также рассказал о продолжении приключенческого фильма "Сокровище нации" - в третьей части вновь примут участие режиссер Джон Тертлтауб и Николас Кейдж.

Продюсер поделился планами и на другие проекты, включая продолжения "Формулы 1" и "Дней грома", а также подготовку сценария для сиквела "Топ Ган: Мэверик".