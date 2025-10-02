Жена Боярского рассказала об актерской карьере дочери Елизаветы

Худрук театра имени Ленсовета, актриса Лариса Луппиан призналась, что вместе с мужем Михаилом Боярским отговаривала дочь Елизавету от профессии артистки.

© Passion.ru

По ее словам, в старших классах школы наследница интересовалась журналистикой, однако потом все равно решила пойти по стопам родителей.

«Мы ее очень долго отговаривали, потому что нестабильная профессия. Но Лиза настояла на своем», — поделилась Луппиан в интервью NEWS.ru.

При этом жена Боярского считает, что в итоге карьера у Елизаветы сложилась удачно, она смогла показать себя в профессии.

Елизавета Боярская дебютировала в кино в 2001 году в сериале «Агент национальной безопасности». В 2018 году она удостоилась звания заслуженной артистки России.

Ранее Лариса Луппиан рассказала о самочувствии знаменитого мужа Михаила Боярского после падения с высоты. По ее словам, народный артист России почти восстановился и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. Однако сниматься за пределами Петербурга отказывается.