Умер актер и каскадер из «Невского» и «Войны и мира» Сергей Рыбин

На 52-м году жизни скончался актер и каскадер Сергей Рыбин. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале "Кино-Театр.Ру".

Артист умер 29 сентября, причина смерти неизвестна.

В фильмографии актера - около трех десятков проектов, в основном сериалы.

Рыбин снимался в "Невском", "Марафоне трех граций", "Войне и мире", "Морских дьяволах", засветился в эпизодических ролях в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и других известных проектах.