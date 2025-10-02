Джамшут из «Наша Russia» из ставропольского приюта перебрался в Дубай

74-летний актер Валерий Магдьяш, в первую очередь известный ролью Джамшута в комедийном шоу "Наша Russia" и комедии "Наша Russia. Яйца судьбы", переехал в Объединенные Арабские Эмираты после пяти лет жизни в ставропольском приюте, пишет Mash.

Как сообщает Telegram-канал, Магдьяша в приюте "заметил российско-эмиратский застройщик, предложил сыграть роль строителя", около месяца назад артист уехал в Дубай.

Далее, "если все получится", он будет преподавать актерское мастерство русскоязычным жителям ОАЭ.

Помимо "Наша Russia", Магдьяш появлялся в небольших ролях в фильмах и сериалах "Маленький гигант большого секса", "Дальнобойщики", "Фартовый", "Берия. Проигрыш", "Бриллиантовая рука 2", "Партизаны" и других.