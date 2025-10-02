60-летняя звезда «Остина Пауэрса» раскрыла секрет моложавой внешности

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли раскрыла секрет моложавой внешности и идеальной фигуры. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

В интервью изданию 60-летняя звезда «Остина Пауэрса» рассказала, что соблюдает правильное питание и занимается спортом. Кроме того, она призналась, что отказалась от употребления спиртных напитков.

«Я вообще почти не пью алкоголь. Я заметила, что с возрастом мой организм перерабатывает его хуже, чем в молодости. Теперь я употребляю алкоголь лишь изредка и только в качестве удовольствия», — объяснила знаменитость.

В сентябре Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Тогда актриса попозировала перед камерой на фоне моря. На ней было бикини серого цвета.