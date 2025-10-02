Егор Шип рассказал, как попал в сериал «Бар «Один звонок»

.Артист лейбла Black Star Егор Шип рассказал, как попал на съемки детективного триллера «Бар «Один звонок»» с Данилой Козловским в главной роли. Его слова приводит пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

«В сериал «Бар «Один звонок» я попал через кастинг. Хотелось бы сказать, что все было просто, но подготовка была долгой и заняла время», — поделился Егор Шип.

Он также признался, что волновался на кастинге, поскольку этот сериал стал для него дебютом.

«Для меня это первый опыт в кино, поэтому отбор среди других актеров был для меня в новинку. Пришлось выучить сценарий для кастинга. Я даже немного волновался, как все пройдет. Но меня утвердили, и начались примерки образов и грима, репетиции. Это было особенно интересно, со мной такое впервые!» — добавил он.

В детективном триллере «Бар «Один звонок»», который вышел на KION 1 октября, Егор Шип сыграл блогера Сэма. Его герой появляется в четвертом эпизоде и становится посетителем загадочного бара «Один звонок», где за стойкой стоит персонаж Данилы Козловского и предлагает гостям совершить звонок на тот свет взамен на раунд в «русскую рулетку».

Ранее о работе с Егором Шипом рассказал актер Кай Гетц.