Звезда фильма «Один дома» Тим Карри остался в профессии, несмотря на инвалидность

Тим Карри (настоящее имя Тимоти Карри) прославился в качестве артиста Бродвея. Еще он играл в фильме "Оно" 1990 года. Однако в России актер известен в первую очередь по роли противного управляющего гостиницы, в которой остановился главный герой фильма "Один дома-2".

Однако в 2012 году блистательная карьера Тима Карри оборвалась. Дело в том, что артиста сразил обширный инсульт. Его буквально парализовало. Теперь 79-летний актер передвигается в инвалидной коляске, однако он не утратил способность говорить.

"Я был очень болен и отправился в больницу. Очень милый фельдшер сказала: "Я дам вам морфий". На что я ответил: "Погнали!". И я все еще не могу ходить, прикованный к этой дурацкой коляске. Это очень ограничивает", - признался Тим Карри, появившись на мероприятии в Лос-Анджелесе в конце сентября.

Самое интересное, что разбитый инсультом артист не теряет присутствия духа и не намерен сдаваться. С тех пор, как он утратил способность выходить на сцену и играть, Тим Карри открыл в себе талант озвучания. Артист много работает, записывая свой голос для мультфильмов и видеоигр, передает Super.