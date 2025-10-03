Маккенна Грейс сорвала голос на съемках «Крика 7»

Актриса Маккенна Грейс, известная в том числе по новым «Охотникам за привидениями», рассказала, что так сильно кричала на съёмках «Крика 7», что сорвала себе голос.

По словам Грейс, судьба сыграла с ней злую шутку, поскольку на следующий день после съёмок «Крика 7» у неё было прослушивание для масштабного мюзикла.

Я действительно потеряла голос, и это было впервые, но это было так круто! Я потеряла голос из-за того, что в таких фильмах много крика и воплей. На следующий день у меня было прослушивание для масштабного мюзикла, и я подумала: «Вы издеваетесь надо мной, конечно же».

Продолжение хоррор-франшизы выйдет в кинотеатрах 27 февраля.