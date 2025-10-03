Умерла народная артистка Нина Гуляева

Умерла актриса театра и кино Нина Гуляева. Народной артистке России было 94 года. О ее кончине сообщает МХАТ им. Чехова, где она служила более семидесяти лет.

Точная причина смерти не названа. В некрологе отмечается, что уход артистки - огромная потеря.

Главным образом Нина Ивановна известна как театральная актриса, сыграв во множестве спектаклей знаменитого театра, в том числе - мужские роли. Сред постановок, где появлялась Гуляева: "Анна Каренина", "Чайка", "Дворянское гнездо", "Три толстяка", "Зимняя сказка", "Утиная охота", "Тартюф", "Женитьба", "Дядя Ваня", "Три сестры" и многие другие.

Также работала на озвучке: ее голосом говорили Анастасии Вертинской в фильмах "Алые паруса" и "Человек-амфибия", Буратино и Чиполлино в мультфильмах.

Была замужем за народным артистом СССР Вячеславом Невинным, который скончался в 2009 году. Их сын - актер Вячеслав Невинный - младший.

В фильмографии - в основном телеспектакли, но есть и несколько фильмов, вышедших в шестидесятые: "Только три ночи", "Теперь пусть уходит", "В ночной тиши", "Твой современник", короткометражка "Телеграмма".