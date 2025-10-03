Дразнили толстушкой и не утверждали в «Титанике»: история Кейт Уинслет

Кейт Уинслет (Kate Winslet) — одна из самых известных и успешных в мире актрис. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру она завоевала "Оскар", пять "Золотых глобусов", пять премий BAFTA, две "Эмми", а в 2012-м по воле Елизаветы II получила еще и орден Командора Британской империи за "выдающееся мастерство" в кинематографе. Путь к вершине был непростым: рассказываем, как скромная девочка с лишним весом превратилась из жертвы буллинга в голливудскую звезду.

Врожденная любовь к театру

Кейт Элизабет Уинслет родилась в 1975 году в британском городе Рединг. Ее бабушка и дедушка руководили театральной труппой, отец тоже был актером, хотя вынужден был браться за всевозможные подработки. Мать девочки работала няней и официанткой. Помимо Кейт, в семье были еще три ребенка. Уинслеты едва сводили концы с концами и даже получали еду и помощь от благотворительной организации.

Уже в 5 лет Кейт вышла на сцену в любительской постановке, а в 11 поступила в театральную школу.

«Я точно не помню, чтобы когда-либо думала о том, что стану кинозвездой. Это вообще никогда не приходило мне в голову», — признавалась Кейт в интервью The Hollywood Reporter.

В детстве и юности Уинслет была "пышкой", и одноклассники дразнили ее из-за лишнего веса. Недалеко от них ушел и педагог, ставивший спектакли, — он посоветовал девушке "довольствоваться ролями толстушек".

Главных героинь Кейт играла довольно редко, но оставлять творчество не собиралась. Еще в детстве ей удалось сняться в рекламе хлопьев. Подростком она дублировала зарубежные фильмы и работала в театральной компании.

Первые успехи

В 15 лет Кейт Уинслет дебютировала в эпизоде телефильма, а после на протяжении трех лет снималась в сериалах — включая научно-фантастический "Черный сезон" (1991), в котором ей досталась первая крупная роль.

Прорыв произошел в 1994 году, когда режиссер Питер Джексон выбрал Уинслет из 175 претенденток на роль Джульет Хьюм в триллере "Небесные создания". Фильм о девушках-убийцах, основанный на реальных трагических событиях 1952 года, получил награды на Венецианском кинофестивале и других смотрах. Самой Кейт эта работа принесла премию Лондонского общества кинокритиков в категории "Лучшая британская актриса".

Успешным стало и участие в мелодраме Энга Ли "Разум и чувства" (1995) по роману Джейн Остин. Двадцатилетняя Кейт исполнила роль Марианны Дэшвуд, страстной и импульсивной героини. Фильм собрал $134 млн в мировом прокате и принес актрисе первые номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". Получить эти награды не удалось, но Кейт удостоилась премии BAFTA. Зарекомендовав себя в двух костюмных драмах, Уинслет снялась еще в одной — "Гамлете" (1996) Кеннета Браны.

Феномен «Титаника» и мировая слава

К середине 1990-х Уинслет, раскрывшаяся в амплуа дамы из прошлого, получила в кулуарах Голливуда прозвища "корсетная Кейт" и "Кейт-корсет". Джеймс Кэмерон в то время подбирал актрису на роль Розы в "Титанике", но выбор в пользу Кейт Уинслет казался ему слишком очевидным. В образе аристократки, влюбившейся в простого парня Джека, режиссер видел Гвинет Пэлтроу, Шарлиз Терон, Клэр Дэйнс или Дженнифер Энистон. Кастинг-директор все же уговорила его посмотреть видеопробы Уинслет, и Кэмерон сдался. Так Кейт удалось обойти других претенденток.

Съемки "Титаника" длились семь месяцев и стали испытанием. Актриса едва не задохнулась в корсете и не утонула, повредила локтевую кость, заработала переохлаждение и серьезно заболела после того, как снималась в воде без гидрокостюма. Иногда рабочий день длился по 18–20 часов — Кэмерон становился все требовательнее из-за давления продюсеров. Говорят, режиссер иногда так свирепствовал, что в съемочной группе родилась легенда, будто у него есть злой двойник по имени Мидж. В интервью Кейт Уинслет признавалась:

«У него такой характер, вы не поверите... Вам пришлось бы заплатить мне кучу денег, чтобы я снова поработала с Джеймсом».

Тем не менее страдания окупились: в 1997-м "Титаник" прогремел на весь мир, став самым кассовым фильмом в истории (более $2 млрд в мировом прокате). Картина удерживалась на первой строчке по сборам долгие годы — только в 2010-м рекорд побил "Аватар" того же Кэмерона. "Титаник" получил 11 "Оскаров", принес 22-летней Уинслет номинацию на премию за лучшую женскую роль и сделал ее международной звездой.

Затишье после бури

Успех "Титаника" был оглушительным, но Уинслет в новом статусе голливудской дивы жилось не сладко.

«Я была объектом пристального физического внимания, меня часто критиковали, а британская пресса была недоброжелательной ко мне, — рассказывала актриса в подкасте Марка Мэрона WTF. — Я чувствовала себя загнанной <...> Я осознала, что если это и есть слава, то я к ней определенно не готова».

В то же время на Кейт посыпались предложения о съемках в блокбастерах и костюмных драмах. Ей предлагали сняться во "Влюбленном Шекспире" (реж. Джон Мэдден), сценарий которого писался специально для нее, в "Анне и короле" (реж. Энди Теннант). Но актриса приняла неожиданное для всех решение — отказалась от участия в крупнобюджетных проектах в пользу более камерных и интересных с творческой точки зрения фильмов. Кстати, среди других культовых картин, в которые приглашали актрису, — "Матч поинт" (реж. Вуди Аллен) и "Отступники" (реж. Мартин Скорсезе).

В 1999 году Уинслет снялась в драме "Священный дым" (реж. Джейн Кэмпион), где сыграла молодую австралийку, попавшую под влияние индийского гуру. В 2000-м фильмография Кейт пополнилась драмой "Перо маркиза де Сада" (реж. Филип Кауфман), актриса появилась в образе прачки Мадлен. Еще одну номинацию на "Оскар" принесла драма "Как малые дети" (2006, реж. Тодд Филд). Среди других значимых ролей того периода — писательница Айрис Мердок в байопике "Айрис" (2011, реж. Ричард Эйр), за эту работу Уинслет вновь претендовала на главную кинонаграду.

Смена амплуа

Переломной для карьеры Кейт стала научно-фантастическая мелодрама Мишеля Гондри "Вечное сияние чистого разума" (2004). В этом фильме она кардинально изменила свой образ, сыграв экстравагантную "неформалку" Клементину — полную противоположность своим предыдущим героиням в исторических драмах.

Доказав свою многогранность, Уинслет вновь номинировалась на "Оскар" и "Золотой глобус". Критики приняли "Вечное сияние чистого разума" восторженно: например, Питер Трэверс из Rolling Stone назвал его "уникально смешным, непредсказуемо нежным и беззастенчиво закрученным", а саму Кейт — "одной из лучших актрис в мире, электризующей и уязвимой". Журнал Premiere отметил, что актриса отказалась от своего образа "корсетной английской розы", и поместил ее на 81-е место в списке 100 величайших киноработ всех времен.

2008 год стал особенно счастливым и значимым в карьере Кейт Уинслет. На экраны вышли сразу два громких фильма с ее участием: "Дорога перемен" (реж. Сэм Мендес, на тот момент муж Уинслет) и "Чтец" (реж. Стивен Долдри). Первый — драма о крахе американской мечты 1950-х годов — воссоединил ее на съемках с Леонардо Ди Каприо и принес "Золотой глобус". В отличие от "Титаника" — здесь герои Уинслет и Ди Каприо не влюбляются, а мучительно расстаются.

"Чтец" обеспечил Кейт Уинслет победу на "Оскаре", в шаге от которой она оставалась долгие годы. К тому моменту Кейт даже успела установить рекорд — она была первой актрисой, получившей четыре номинации на "Оскар" до 30 лет. В "Чтеце" — экранизации одноименного романа Бернхарда Шлинка — актриса сыграла бывшую охранницу нацистского концлагеря Ханну Шмиц. Кстати, роль досталась ей не сразу — изначально предлагали Николь Кидман, но та отказалась из-за беременности.

Жизнь после победы

Получив заветную статуэтку, Кейт сделала перерыв, а в 2011-м вернулась на экран в мини-сериале HBO "Милдред Пирс" (реж. Тодд Хейнс). В нем она сыграла домохозяйку эпохи Великой депрессии — предстала в образе сильной женщины, которая после расставания с мужем борется за достойную жизнь для себя и детей. За роль Милдред она получила премию "Эмми", еще один "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров.

Следующей значимой работой стала биографическая драма Дэнни Бойла "Стив Джобс" (2015). Кейт сыграла Джоанну Хоффман — маркетолога и соратницу легендарного основателя Apple. Ради этой роли актриса освоила польский акцент, которым обладала ее героиня, и занялась изучением процессов в Кремниевой долине, чтобы лучше понимать контекст. Благодаря этой работе копилка наград Уинслет пополнилась еще двумя номинациями на "Оскар" и "Золотой глобус".

С Вуди Алленом актриса могла поработать еще в начале 2000-х на "Матч поинте", но их сотрудничество состоялось только в 2017-м: актриса сыграла главную героиню Джинни в его драме "Колесо чудес". Фильмография Уинслет в 2000-е пополнялась самыми разными жанрами и форматами — научно-фантастический фильм "Дивергент" (2014, реж. Нил Бергер), триллер "Между нами горы" (2017, реж. Хани Абу-Ассад), детективный сериал "Мейр из Исттауна" (2021, реж. Крэйг Зобел).

Свежие проекты

В 2022 году Кейт впервые со времен "Титаника" воссоединилась с Джеймсом Кэмероном — в фильме "Аватар: Путь воды" она сыграла Ронал, лидера океанического клана. Режиссер вновь заставил актрису превозмогать себя — на съемках Уинслет установила рекорд, задержав под водой дыхание на 7 минут и 14 секунд. Таким образом, она обошла Тома Круза, который ради сцены в боевике "Миссия невыполнима: Племя изгоев" находился без воздуха 6 минут.

В 2024-м состоялась премьера байопика "Великая" — Уинслет появилась в образе фотожурналистки Ли Миллер, работавшей в годы Второй мировой войны. В том же году вышел мини-сериал HBO "Режим", где Кейт исполнила роль канцлера Елены Вернэм — диктатора вымышленного государства, которое вот-вот рухнет. В декабре 2025 года ожидается премьера "Аватар: Пламя и пепел" Джеймса Кэмерона: актриса вернулась к роли Ронал.

Личная жизнь

Личная жизнь Кейт Уинслет складывалась непросто. После расставания с первой любовью — актером Стивеном Тредром, который умер от рака в 1997 году, она вышла замуж за помощника режиссера Джима Триплтона в 1998-м. В 2000-м у них родилась дочь Миа Триплтон, но уже через год брак распался.

Вторым мужем актрисы стал режиссер Сэм Мендес, свадьба состоялась в 2003-м. В том же году у них родился сын Джо Алфи Уинслет Мендес. Пара развелась в 2010-м.

Третьим избранником кинозвезды стал бизнесмен Эдвард Абель Смит, более известный под псевдонимом Нед Рокнролл. Они познакомились в 2011-м во время отдыха на острове, принадлежащем дяде Неда. Встреча произошла при экстремальных обстоятельствах — в дом Кейт ударила молния, начался пожар, и Нед пришел на помощь. В 2012 году пара поженилась, а через год у них появился сын Беар Блэйз Уинслет. Супруги все еще вместе.

Кейт всегда была преданной матерью — несмотря на бешеный график, она сама заботилась о детях, отказывалась от услуг повара, водителя и других помощников.

«Это просто было бы неправильно для моей семьи — я знаю, что мои дети будут просто в ярости. Я хочу, чтобы они, оглядываясь назад, вспоминали мой куриный суп, мои ланч-боксы и то, что это я отвозила их в школу», — рассказывала она в интервью Harpers Bazaar.

Также Кейт Уинслет активно занимается общественной деятельностью и поддерживает идеи бодипозитива. В 2007-м актриса сделала пожертвования трем благотворительным организациям, занимающимся поддержкой людей с расстройствами пищевого поведения. Кроме того, Уинслет стала одной из основательниц Golden Hat Foundation — благотворительной организации, направленной на повышение осведомленности об аутизме. Кейт также является послом театральной компании Cardboard Citizens, которая работает с бездомными людьми.

Дарья Шаталова