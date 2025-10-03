Тайны и мечты: откровения звезды «Мажора» Любови Аксёновой

Любовь Аксёнова давно известна зрителям. Она с лёгкостью перевоплощается в различных героинь, проживая их жизни. Помимо творчества знаменитость привлекает внимание своей личной жизнью. Поклонники артистки не скрывают интереса к тому, кем является муж кинокрасотки, когда состоялась их свадьба, и почему у пары нет детей.

Любовь Новикова (девичья фамилия артистки) родилась в семье военного и фармацевта. Она стала вторым ребёнком в семье, построив тёплые отношения со старшим братом Даниилом. Именно он научил младшую сестру кататься на горных лыжах.

В школе будущая артистка училась легко и с интересом впитывала новые знания. Это позволило ей в 16-летнем возрасте экстерном окончить школу и поступить в театральное училище. Изначально будущая кинозвезда не планировала становиться артисткой, но терять год ей не хотелось, вот и решила попробовать себя в чём-то новом.

Любовь отмечает: с выбором профессии ей помогла мама. Женщина, видя творческие наклонности дочери, посоветовала ей попробовать свои силы в актёрском мастерстве. Вместе они подбирали стихи, басню, прозу и монолог.

При этом Аксёнова относилась к конкурсу как к игре: девушка не была уверена, что пройдет вступительные испытания.

«Конкурс был заоблачный – 600 человек на место», — вспоминала она.

К большому удивлению, поступила Любовь с первой попытки. Её приняли в ГИТИС на курс драматурга Алексея Шейнина.

Будучи студенткой, Люба отмечала: ей нравится будущая профессия. Она может быть любой, «путешествовать» во времени.

Дебют

Первую роль Аксёнова сыграла в 19-летнем возрасте. Она снялась в роли Насти Усольцевой в картине «Детективы». Затем артистке предлагали лишь второстепенные роли. От них она не отказывалась, пополняя фильмографию и набираясь опыта. К примеру, поклонникам запомнилось появление Аксёновой в сериале «Закрытая школа».

Новая главная роль была предложена восходящей кинозвезде в 2013 году. Аксёнова сыграла одну из ведущих ролей в фильме «Выжить после». С того момента её карьера стремительно пошла вверх.

Уже в 2018 году актриса была названа одной из самых перспективных.

Яркие роли

Фильмография актрисы полна запоминающихся ролей. Она сыграла Яну Миронову в сериале «Бывшие».

Аксёнова перевоплотилась в роль возлюбленной главного героя в сериале «Мажор», в инспектора пожарной охраны из «Почки» и журналистку в сериале «Майор Гром».

В фильме «Нюрнберг» актриса показала себя с абсолютно непривычной для зрителей стороны. Она сыграла главную героиню Лену в военной драме «Нюрнберг».

Сама артистка не скрывает: её главная мечта — сняться в индийском кино. Ещё она хотела бы озвучить героя аниме или стать персонажем компьютерной игры.

Фигура — мечта

Поклонники Любови Аксёновой отмечают: артистка тщательно следит за своей фигурой. При росте 175 сантиметров знаменитость весит всего 55 килограммов.

Ради этого актриса отказалась от мясных продуктов и регулярно занимается спортом.

Тёмное прошлое

Мало кто знает, но в самом начале творческого пути артистка на личном примере познала, что такое самоконтроль и дисциплина.

В молодости она с интересом наблюдала за возможностями своего организма. Курение, алкоголь и тусовки в ночных клубах до утра стали привычным делом для будущей звезды.

Но однажды на вечеринке у подруги Любовь перебрала со спиртным. На утро девушку ждала важная репетиция. Отправившись на неё с головной болью и странными рисунками на руке, артистка поняла: без самодисциплины она быстро потеряет все, к чему так долго шла.

К слову, сегодня актриса полностью отказалась от вредных привычек.

Личная жизнь

Первая любовь Аксёновой закончилась расставанием. Артистка отмечает: молодой человек часто пропадал без повода, мог перестать разговаривать. Из-за этого девушка сильно переживала, считала себя виноватой и очень боялась расставания.

Вскоре судьба подарила артистке не только отличную роль, но и настоящую любовь. С режиссёром Павлом Аксеновым Любовь познакомилась на съёмках фильма «Шиповник».

Их отношения развивались стремительно, и уже через три месяца влюблённые тайно поженились. На торжестве были только самые близкие друзья и родные.

В 2020 году супруги повторили свои клятвы верности в индийской Анджуне. Вместе Аксёновы уже 12 лет.

Говоря о детях, актриса признается: всё время они с мужем уделяют работе и карьере. Несомненно, они мечтают стать родителями, но позже. Сейчас артистка задействована в нескольких проектах, подтверждая свой профессионализм и востребованность.