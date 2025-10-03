Кирстен Данст готова вернуться к своей роли в «Человеке-пауке 4»

На The Supes Show гостем стала известная актриса Кирстен Данст («Вечное сияние чистого разума»). Она рассказала о желании снова сыграть Мэри Джейн в «Человеке-пауке».

© Чемпионат.com

Ведущий спросил актрису об идее четвёртой части знаменитой серии, где Питер Паркер и Мэри Джейн становятся родителями. Данст ответила, что никогда о таком не думала, но ей бы понравился подобный фильм и она хотела бы вновь сыграть в супергеройской ленте.

«Питер Паркер и Мэри Джейн родители? Было бы круто, правда? Я никогда об этом не думала. Не знаю, понравится ли такое фанатам, но мне кажется, это будет интересный фильм. Снова сделать что-то с Тоби было бы здорово».

Ранее сценарист предстоящего «Бэтмена 2» Маттсон Томлин заявлял, что хотел бы обсудить с режиссёром Сэмом Рейми новую часть «Человека-паука» с Тоби Магуайром. По словам автора, он мечтает увидеть повзрослевшего героя, который заботится о ребёнке и пытается вновь спасти город.