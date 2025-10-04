Скончался актер Ремо Джироне из сериала «Спрут»

Итальянский актер Ремо Джироне, известный по сериалу о мафии «Спрут», скончался в возрасте 76 лет. Об этом передает ТАСС.

© Lenta.ru

Как отмечает агентство, Джироне получил известность, приняв участие в сериале «Спрут» о сицилийской мафии «Коза ностра» в третьем сезоне, сыграв Тано Каридди. Его персонаж покончил с собой в «Спрут 10».

Ранее историк, исследователь преступного мира Италии Григорий Прядко рассказал, что причиной потери влияния сицилийской мафии является разрушение старых традиций. По мнению собеседника «Ленты.ру», благодаря усилиям властей и проблемам внутри самой мафии прежние законы этого преступного сообщества начали разрушаться.