Киллиан Мерфи высказался о своей стрижке в «Острых козырьках»

На «Шоу Грэма Нортона» одним из гостей стал звезда знаменитого сериала «Острые козырьки» Киллиан Мёрфи. Он рассказал о знаменитой причёске главного героя шоу.

© Чемпионат.com

По словам актёра, стрижка Томаса Шелби кажется ему отвратительной. Однако Мёрфи отметил, что за причёской есть своя история — она сделана для того, чтобы предотвращать появление вшей.

Эта причёска действительно отвратительная. Но за этой стрижкой стоит история — такие причёски делали в то время, чтобы предотвратить появление вшей.

Персонажа Киллиана Мёрфи можно будет увидеть в новом фильме по «Острым козырькам», который выйдет в 2026 году. Картина выступит продолжением культового сериала, завершившегося на шестом сезоне в 2022 году. Кроме того, недавно стало известно, что шоу получит ещё два сезона, рассказывающих о следующем поколении семьи Шелби.