В фильме по Resident Evil сыграет звезда сериала «Разделение»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что в актёрском составе фильма по знаменитой видеоигровой франшизе Resident Evil произошло пополнение. В картине сыграет звезда сериалов «Разделение» и «Фоллаут» Зак Черри.

© Чемпионат.com

Кого именно воплотит на экране актёр, пока неизвестно. К проекту также присоединились артисты Кали Рейс («Настоящий детектив») и Джонно Уилсон («Предложение»). Ранее стало известно, что в хорроре сыграет звезда другого фильма ужасов режиссёра Зака Креггера «Орудия» Остин Абрамс и популярный актёр Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет»).

Новая экранизация Resident выйдет в мировом прокате в сентябре 2026 года. Сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад. Постановщик ленты Зак Креггер заявил, что фильм не будет брать за основу историю из игр.