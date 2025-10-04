Звезда «Соколиного глаза» высказалась о возвращении в Marvel

На подкасте издания Variety гостем стала звезда хоррора «Грешники» и сериала «Соколиный глаз» Хейли Стайнфелд. Она рассказала о своём желании вернуться в киновселенную Marvel.

© Чемпионат.com

Актрису спросили, хочет ли она снова сыграть героиню Кейт Бишоп из сериала «Соколиный глаз». Стайнфелд ответила, что всегда ждёт звонка у телефона. Она также призналась, что любит Marvel и благодарна быть частью киновселенной.

Что касается Marvel, всегда жду звонка у телефона. Люблю эту семью. Так благодарна быть её частью. Если им понадоблюсь, они знают, где меня найти.

Первый сезон «Соколиного глаза» вышел на стриминговом сервисе Disney+ в 2021 году. Шоу рассказывает, как Клинт Бартон находит себе замену и начинает обучать молодую Кейт Бишоп, чтобы она заняла его место среди супергероев. Первый сезон высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести от обозревателей и 88% от зрителей.