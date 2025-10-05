Элизабет Олсен высказалась о своем месте в будущем киновселенной Marvel

На Международном кинофестивале выступила снявшаяся в фильме «Вечность» звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен. Она рассказала о своём отношении к супергеройским фильмам.

По словам актрисы, она всегда готова вернуться к роли Алой Ведьмы. Олсен считает, что за последние пять лет ей удалось показать разные грани персонажа, но впереди ещё много историй, которые про неё можно рассказать. Артистка также заявила, что фильмы Marvel создаются не для критиков, а для фанатов.

Фильмы Marvel — это то, что я люблю, и к чему всегда хочу возвращаться. Думаю, за последние пять лет мне удалось сделать с Алой Ведьмой так много, о чём я и не мечтала. В комиксах есть ещё несколько интересных линий персонажа, которые я бы с удовольствием повторила, и, думаю, фанаты тоже этого хотят. Я имею в виду, что эти фильмы создаются не для критиков, а для фанатов.

Элизабет Олсен играла Алую Ведьму с 2014 года. За это время персонаж принял участие в шести фильмах киновселенной Marvel и сериале «Ванда/Вижн». Последнее появление героини произошло в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» 2022 года.