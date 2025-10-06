В 52 года умерла актриса из «Теории Большого взрыва» Кимберли Грегори

Ушла из жизни Кимберли Хеберт Грегори, американская актриса кино, театра и ТВ, артистка озвучивания.

Грегори родилась в 1972 году в Хьюстоне, Техас, и в декабре могла бы отметить свое 53-летие.

О кончине актрисы сообщил в Сети ее бывший муж, актер и певец Честер Грегори. Также некролог опубликовал актер Уолтон Гоггинс - они вместе снимались в ситкоме "Завучи".

Причина и иные детали не разглашаются.

В экранном списке актрисы начиная со второй половины нулевых десятки хитов: "Теория Большого взрыва", "Лучше звоните Солу", "Закон и порядок", "Два с половиной человека", "Анатомия страсти", "Бесстыжие", "Бруклин 9-9" (18+), "Барри".