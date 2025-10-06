Дуэйн Джонсон рассказал, как ему удалось вжиться в роль в «Крушащей машине»

В недавнем интервью актёр Дуэйн Джонсон рассказал, что именно благодаря Эмили Блант ему удалось вжиться в роль главного героя фильма «Крушащая машина» и эмоционально отыграть его.

По словам актёра, Блант — «одна из самых величайших актрис нашего времени», и он очень рад, что у него есть такой человек в кругу друзей.

Любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, эта дружба — то, что позволяет доверять нам. Я так благодарен, что у меня была Эмили, которая является одной из величайших актрис нашего времени».