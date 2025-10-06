К 100-летию Иннокентия Смоктуновского на «Ленфильме» откроют выставку

На киностудии "Ленфильм" с 9 октября начнет работу масштабная выставка "Русский Гамлет", приуроченная к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Торжественное открытие экспозиции состоится накануне, 8 октября, в 20:30. Церемонию проведет внучка актера - актриса театра и кино Анастасия Смоктуновская.

© Кадр из фильма "Гамлет"

Выставка детально представит творческий путь Смоктуновского, особое место в котором заняла роль Гамлета в знаменитом фильме Григория Козинцева 1964 года. Эта работа, признанная эталонной, принесла актеру не только всенародную любовь, но и высшие профессиональные награды. За роль датского принца Смоктуновский был удостоен Ленинской премии, а также получил номинации на престижные международные премии "Золотой глобус" и BAFTA.

Экспозиция займет два этажа студии и будет включать уникальные материалы из архивов "Ленфильма", Музея МХАТ и личного архива семьи актера. Центральным элементом выставки станет масштабная инсталляция, воссоздающая атмосферу легендарного фильма Козинцева. Посетители увидят подлинные костюмы и реквизит из картины, включая знаменитые башенные часы - декорации замка Эльсинор. На первом этаже будет воспроизведен фрагмент самого замка, а в боковых зонах гости смогут ознакомиться с гримеркой актера, наполненной личными артефактами из семейной коллекции его дочери.

Особое внимание уделено четырем ключевым тематическим зонам. Раздел "Война" раскроет биографию актера в годы Великой Отечественной войны. Зона "Путь к Гамлету" проследит становление мастера через основные роли в театре и кино, с особым акцентом на князе Мышкине в БДТ и первой крупной кинороли - лейтенанте Фарбере в фильме "Солдаты". Пространство "Гамлет" полностью посвящено легендарной кинокартине. Завершает экспозицию зона "От Смоктуновского к Гамлету, от Гамлета к Смоктуновскому", где собраны комментарии, мнения и цитаты современников актера о его мастерстве и вкладе в искусство.

Отдельный блок выставки посвящен режиссеру Григорию Козинцеву, 120-летие которого также отмечается в 2025 году. Экспозиция представит архивные материалы, раскрывающие творческий союз двух мастеров, результатом которого стало создание одного из величайших фильмов мирового кинематографа.

В рамках юбилея артиста вместе с выставкой "Ленфильм" запланировал целый цикл мероприятий: лекции об Иннокентии Смоктуновском, поэтические вечера от Союза писателей России, концерты, а также кинопоказы фильмов с участием актера. Выставка продлится до 22 ноября.