Денис Клявер рассказал, что его сын стал актером

Певец Денис Клявер на недавно состоявшемся мероприятии побеседовал с представителями прессы и рассказал, чем сейчас занимаются его старший сын Тимофей и дочь Эвелин. Его слова приводит Teleprogramma.org.

Как заметил артист, его старший сын окончил театральную академию на курсе Льва Додина, руководителя МДТ, и теперь он является артистом Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

Клявер очень рад, тому что это личные заслуги Тимофея. Он также отметил, что старший сын пошел по стопам дедушки — Ильи Олейникова.

Дочь артиста, в свою очередь, сейчас учится, и, по словам Клявера, у нее очень ответственный момент. Певец подчеркнул, что Эвелин поступила на режиссера-мультипликатора, она художник и графический дизайнер.

Артист указал, что все его трое детей, в том числе младший сын Даниэль, очень музыкальные, но никто не хочет связывать себя с музыкой, однако в любом случае у всех творческие профессии.

Клявер признался, что ему безумно нравится, что его дети — самостоятельные личности, и они идут своим путем семимильными шагами независимо от родственных связей. Певец добавил, что в своем возрасте его дети достигают больших успехов, чем их родители.